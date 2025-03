Đokaj napustio DPS

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Leon Đokaj saopštio je da više nije član te stranke.

Đokaj je u objavi na društvenim mrežama rekao da je u četvrtak napustio DPS.

“Odluka koju sam donio nije bila laka, ali jeste rezultat mog dugog promišljanja, a da je bila dobra potvrđeno je večeras”, naveo je Đokaj.

On je bivšim partijskim kolegama zahvalio na dosadašnjoj saradnji i poželio im uspjeh.

“Nek je vječna građanska, sekularna i evropska Crna Gora”, poručio je Đokaj.

Đokaj je bio član Predsjedništva DPS-a i koordinator za opštinske odbore Ulcinj i Gusinje.

