Dojave o bombama u više škola

Podgorica, (MINA) – Učenici i osoblje Medicinske škole u Podgorici, Elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” i Srednje ekonomske škole “Mirko Vešović” evakuisani su danas zbog dojava o postavljenim bombama.

Iz Uprave policije su agenciji MINA rekli da su njihovi službenici primili prijave i da je postupanje u toku.

Oni su kazali da su dojave o postavljenim bombama dobile i tri škole u Nikšiću.

“U Nikšiću su završeni pregledi i ništa nije pronađeno”, naveli su iz policije.

