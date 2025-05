Dojave o bombama u školama u Podgorici, Nikšiću i Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Učenici i osoblje nekoliko srednjih škola u Podgorici i Nikšiću evakuisano je jutros zbog dojava o postavljenim bombama.

Iz Uprave policije kazali su agenciji MINA da je stigla i dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u jednoj školi u Bijelom Polju, ali nijesu imali informacije o kojoj školi je riječ.

Kako su pojasnili iz policije, u Nikšiću su dojave o postavljenim bombama dobile Gimnazija “Stojan Cerović”, Srednja stručna škola i Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola.

U Podgorici su, prema podacima policije, evakuisane Medicinka škola, Elektrotehnička škole “Vaso Aligrudić”i privatna gimnazija.

