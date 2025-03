Lažna dojava o bombi u zgradi Vrhovnog, Višeg i Apelacionog suda

Podgorica, (MINA) – Dojava o podmetnutoj bombi u zgradi Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda u Podgorici bila je lažna, kazali su agenciji MINA iz Vrhovnog suda.

Kako su rekli, zaposleni u tim sudovima su se vratili na posao, nakon što su jutros evakuisani zbog dojave.

Vrhovni, Apelacioni i Viši sud u Podgorici dobili su jutros na mejl adrese dojavu da je u zgradi gdje su smještene te sudske instance podmetnuta bomba.

„Sve ću vas ubiti, mi smo srbska i ruska čast, braća naša će da budu ponosni. Plastični eksploziv i benzin, pravo rješenje da gorite u paklu. Živjela Kraljevina Srbija i majka Rusija“, navodi se u prijetećem mejlu.

