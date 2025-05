Dogovorili pilot projekat zajedničke nabavke ljekova sa Maltom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Malta testiraće model zajedničke nabavke ljekova kroz pilot projekat koji bi obuhvatio tri do pet ljekova, dogovoreno je na sastanku predstavnika ministarstava zdravlja dvije države.

Delegacija crnogorskog Ministarstva zdravlja, koju su činili ministar Vojislav Šimun, državna sekretarka Milena Cojić i generalna direktorica Dragana Janinović, boravila je u zvaničnoj posjeti Ministarstvu zdravlja Malte.

Iz crnogorskog Ministarstva su kazali da je na sastanku sa malteškim ministrom zdravlja Žo Etjen Abelom razgovarano o razmjeni iskustava i mogućnostima saradnje u oblasti zdravstva.

Navodi se da je posebna pažnja posvećena inicijativi zajedničke nabavke ljekova, što bi omogućilo efikasnije i stabilnije snabdijevanje za obje zemlje.

„Predloženo je da se ovaj model testira kroz pilot projekat koji bi obuhvatio tri do pet ljekova, uz podjelu nabavke i skladištenja između Malte i Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da bi realizacija bila pojednostavljena nakon potpisivanja bilateralnog sporazuma, čime bi se obezbijedila kontinuirana i stabilna nabavka.

U saopštenju se navodi da su delegacije razmijenile iskustva o uspostavljanju Centra za kontrolu trovanja, koji na Malti funkcioniše od prošle godine, dok Crna Gora planira otvaranje do kraja ove godine.

„S obzirom na slične vizije razvoja, otvorene su mogućnosti za zajedničke projekte i apliciranje za sredstva iz fondova Evropske unije (EU)“, kaže se u saopštenju Ministarstva zdravlje.

Iz tog resora su naveli da je posebno istaknuta inicijativa Malte za uspostavljanje kol centra za trijažu urgentnih slučajeva, čime bi se unaprijedila efikasnost zdravstvenog sistema i smanjilo opterećenje urgentnih centara.

Kako su kazali, razgovarano je i o strategijama za aktivno starenje i prevenciju i liječenje prekomjerne težine, uključujući i operativne zahvate za pacijente sa izraženim zdravstvenim komplikacijama.

„Takođe, razmatrana je problematika regulisanih profesija i usklađivanja zakonodavstva Crne Gore sa EU standardima, uz napomenu da je važno pristupiti pažljivo ovom pitanju, imajući u vidu ograničen broj ljekara i veličinu tržišta“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je predstavljen i digitalni dashboard Malte, koji objedinuje sve zdravstvene podatke pacijenata, i da je razgovarano i o mogućnostima primjene sličnog rješenja u Crnoj Gori.

„Dogovoreno je da se o toj i drugim temama iz oblasti digitalizacije održe dodatni sastanci“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je crnogorska delegacija posjetila i Agenciju za ljekove Malte, gdje je iskazano obostrano zadovoljstvo saradnjom u okviru Twinning Light projekta koji se realizuje zajedno sa CINMED-om iz Crne Gore.

„Predstavnici su dogovorili nastavak saradnje i razmjenu iskustava prilikom finalne prezentacije rezultata projekta koja će se održati u Podgorici u septembru“, navodi se u saopštenju.

Crnogorska delegacija posjetila je i Centar za kontrolu trovanja, gdje su se uvjerili da se koncept tog centra u potpunosti podudara sa modelom koji trenutno razvija Crna Gora.

„Ovo potvrđuje usmjerenost ka istim standardima i dodatno osnažuje mogućnost zajedničkih projekata“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je crnogorska delegacija obišla i bolnicu “Mater Dei Hospital” i upoznala se sa načinom organizacije rada, intervencijama koje pružaju, kao i sa dijelom sa linearnim akceleratorom i PET CT skenerom.

Dodaje se da su predstavnici crnogorskog Ministarstva zdravlja obišli i dom za stare „Imperial Care Home“, koji njeguje koncept aktivnog starenja sa raznovrsnim programima za stanare, prilagođenim njihovom stepenu pokretljivosti.

