Dogovorena konkretizacija saradnje sa Maltom u oblasti zdravstva

Podgorica, (MINA) – Saradnja između Crne Gore i Malte u nekim oblastima zdravstva biće konkretizovana, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun i dodao da dvije države dijele slične izazove u funkcinisanju zdravstvenih sistema.

Delagacija Ministarstva zdravlja i aktivnog starenja Malte, koju je predvodio ministar Džo Etien Abela, boravila je danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori i Ministarstvu zdravlja.

Iz crnogorskog Ministarstva zdravlja je saopšteno da je na sastanku, koji je upriličio Šimun sa saradnicima, istaknuto da dvije države dijele slične izazove kada je u pitanju funkcinisanje zdravstvenih sistema.

Navodi se da je ocijenjeno da će u tom smislu razmjena iskustava i ideja, kao i buduća saradnja biti veoma značajne.

Šimun je nakon sastanka istakao da će biti konkretizovana saradnja između dvije države u nekim oblastima zdravstva.

„I u tom smislu najavio je početak Twinning Light projekta između Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CinMeda) i Agencije za ljekove Malte, vrijednosti oko 250 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Šimuna, taj projekat će doprinijeti jačanju administrativnih sposobnosti CinMeda i upodobljavanju sa standardima Evropske unije (EU).

„Pored konkretnog projekta, kojim praktično započinjemo intenzivnu saradnju između dvije države, tokom današnjeg susreta razgovarali smo i o strateškoj saradnji u pogledu javnozdravstvenih problema, prije svega gojaznosti u mlađoj populaciji, ali i drugih hroničnih nezaraznih bolesti“, naveo je Šimun.

On smatra da tu i te kako mogu podijeliti iskustvo.

Šimun je dodao da već imaju neke konkretne ideje za sprovođenje određenih zajedničkih pilot strategija.

Kako je kazao, na sastanku je bilo riječi i o procesu nabavke ljekova, s obzirom na to da su obje zemlje članice Alijanse za kritične ljekove i da se susrijeću sa zajedničkim izazovima u tom pogledu, pa se razgovaralo i o potencijalnoj budućoj saradnji u nabavci ljekova između manjih država u Evropi, koje se suočavaju sa istim poteškoćama.

Šimun je rekao da je Abelu informisao da je Crna Gora sada članica EU4Health sistema i da je naveo pozive koje je država dobila grantom, u prvom redu u dijelu mentalnog zdravlja, ali i registara za kancer, zatim digitalizaciju i telemedicinu.

„Smatram da, pored ovih projekata, u saradnji sa Maltom kao članicom Evropske unije, koja ima isksustva upravo u vođenju pomenutih projekata, možemo da ostvarimo strateško partnerstvo za razradu ovih, ali i brojnih drugih budućih ideja pomenutog programa“, naglasio je Šimun.

On je dodao da je danas održan samo jedan od inicijalnih sastanaka, na kojem je otpočela saradnja, koja će, kako očekuje, biti vrlo plodonosna.

Abela je naveo da je tokom današnjeg susreta razgovarano o brojnim temama, među kojima su hronične nezarazne bolesti, jer, kako je kazao, i jedna i druga zemlja žele da se pozabave tim pitanjima, posebno u oblasti gojaznost i mentalnog zdravlja.

„Naše zemlje su relativno male i shvatamo da dijelimo iste izazove, zato ćemo da razmijenimo iskustva i ideje, kako bismo jedni od drugih dobili povratne informacije“, rekao je Abela.

On je kazao da je siguran da će teme o kojima su danas razgovarali dovesti do opipljivih benefita za stanovnike obje zemlje.

