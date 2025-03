Dogovor važan korak ka političkoj stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Dogovor vlasti i opozicije važan je korak ka normalizaciji političke situacije, jačanju vladavine prava i napretku Crne Gore na evropskom putu, ocijenili su iz Britanske ambasade u Podgorici.

Predstavnici vlasti i opozicije potpisali su sinoć sporazum kojim su se saglasili da podnesu zahtjev za mišljenje Venecijanskoj komisiji u vezi sa procedurom konstatovanja prestanka mandata sutkinji Ustavnog suda Dragani Đuranović.

Iz Britanske ambasade su pozdravlili dogovor vlasti i opozicije o upućivanju zahtjeva u vezi sa slučajem Đuranović.

“Važan korak ka normalizaciji političke situacije, jačanju vladavine prava i napretku Crne Gore na evropskom putu”, napisali su iz ambasade na Fejsbuku /Facebook/.

Kako su naveli, ohrabruje i posvećenost izbornoj reformi do kraja godine, kao i fokus na ispunjavanju EU obaveza kroz dijalog.

