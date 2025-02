Dogovor bez učešća Ukrajine i EU ne daje nadu u trajno rješenje

Podgorica, (MINA) – Potencijalni dogovor između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Rusije, bez direktnog učešća Ukrajine i Evropske unije (EU), ne daje osnova za nadu u trajno rješenje i stabilan mir, smatraju u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su istakli da se danas navršavaju tri godine rata u Ukrajini, ali da pitanje mira ostaje u sjenci stotina hiljada žrtava, miliona raseljenih, globalne prehrambene i energetske krize, kao i neprocjenjive materijalne štete izazvane ratnim razaranjima.

„Potencijalni dogovor između SAD-a i Rusije, bez direktnog učešća Ukrajine i EU, ne daje osnova za nadu u trajno rješenje i stabilan mir“, naveli su iz CGO-a na platformi X.

Oni su podsjetili da sukob Rusije i Ukrajine nije samo vojni i politički, već je test za strukturu međunarodnog poretka i vrijednosti na kojima počiva savremeni svijet.

„Može li istinski mir postojati bez pravde? Pitanje koje danas, nakon tri godine rata, odjekuje snažnije nego ikad“, zaključili su iz CGO-a.

