Dodatno jačati kapacitete hidrometeoroloških službi

Podgorica, (MINA) – Države regiona treba da ulože dodatne napore u jačanje kapaciteta hidrometeoroloških službi, naročito u pogledu tehničke opremljenosti, ljudskih resursa i pristupa podacima, ocijenjeno je na regionalnim sastancima održanim u Beogradu.

Delegacija Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS), predvođena direktoricom Dušicom Brnović, učestvovala je na sjednicama Neformalne konferencije direktora hidrometeoroloških zavoda jugoistočne Evrope (ICSEED) i Savjeta konzorcijuma za operativnu prognozu vremena u jugoistočnoj Evropi (SEECOP).

Iz ZHMS su saopštili da je domaćin sastanaka bio Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Kako su naveli, skupu su prisustvovali predstavnici nacionalnih službi iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Slovenije, Kipra, Grčke i Rumunije.

Iz ZHMS su rekli da su se učesnici iz Ukrajine, Svjetske meteorološke organizacije i evropskih meteoroloških institucija pridružili putem onlajn /online/ platforme.

„Sastanci su predstavljali važnu priliku za razmjenu informacija o aktuelnim regionalnim i evropskim projektima i inicijativama, jačanje saradnje među institucijama, unapređenje kapaciteta i razmjenu stručnih znanja i iskustava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Brnović predstavila aktivnosti Zavoda realizovane od prethodnog ICSEED sastanka, dok je načelnik Odsjeka za numeričko modeliranje Angel Marčev, u okviru SEECOP-a, održao onlajn prezentaciju na temu numeričkog modeliranja.

„Tokom boravka u Beogradu, delegacija Zavoda je posjetila Republički hidrometeorološki zavod Srbije i Klimatski centar, gdje su načelnica Odsjeka za analizu i prognozu vremena, satelitsku i radarsku meteorologiju Tanja Mirković i koordinator Sektora za meteorologiju i kvalitet vazduha Aleksandar Zečević razmijenili iskustva i upoznali se sa radom tih službi“, kaže se u saopštenju.

Iz Zavoda su naveli da su donijete preporuke za dalje djelovanje, a jedna od njih je da treba podsticati kontinuiranu razmjenu znanja i iskustava među hidrometeorološkim službama unutar WMO RA VI regiona.

Oni su kazali da je jedna od preporuka da treba istražiti mogućnosti za obezbjeđivanje finansijske podrške za buduće godišnje sjednice ICSEED i SEECOP, s obzirom na izostanak finansiranja ovogodišnjih sastanaka.

„Preporuka je da treba uložiti dodatne napore u jačanje institucionalnih kapaciteta, naročito u pogledu tehničke opremljenosti, ljudskih resursa i pristupa podacima, kao i nastaviti sa procjenom potreba za obukama u regionu, u skladu sa identifikovanim prioritetima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je preporuka da se obezbijedi aktivno učešće u WMO kampanji „Monitoring Data Collection Campaign 2025“ i unaprijedi sistematska edukacija i stručno usavršavanje kadrova, sa fokusom na savremene izazove i inovativna rješenja.

Jedna od preporuka, kako su rekli iz Zavoda, odnosi se na to da treba razmotriti ažuriranje i eventualne izmjene u nominaciji kontakt osoba za ključne WMO inicijative, kao što su WIGOS, OSCAR/Surface i WDQMS.

