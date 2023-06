Do 20. juna poziv za dodjelu Nagrade EU

Podgorica, (MINA) – Javni poziv za dodjelu Nagrade Evropske unije (EU) za istraživačko novinarstvo, otvoren je do 20. juna, saopšteno je iz Thompson Media organizacije.

Iz Thompson Media su kazali da je ovogodišnji javni poziv dio projekta „Jačanje kvalitetnog novinarstva na Zapadnom Balkanu i Turskoj II“.

Kako su naveli, cilj dodjele je unapređenje kvaliteta i profesionalizma novinarstva i jačanje angažovanja građana u medijima.

“Nagrada slavi najbolje istraživačke priče nastale u prethodnoj kalendarskoj godini i dodjeljuje se u svih šest zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija) i Turskoj”, rekli su iz Thompson Media.

Oni su naveli da se po prvi put ove godine, uvodi regionalna nagrada za istraživačke priče sa regionalnim uticajem, na osnovu jasno definisanih kriterijuma.

Kako su pojasnili, godišnji nagradni fond za Crnu Goru je deset hiljada EUR a, pored toga, nagradni fond za regionalna priznanja takođe iznosi deset hiljada EUR.

“Dodjeljuju se tri najbolje priče godine, a iznos nagrada za nacionalne i regionalne nagrade je pet hiljada (za prvo mjesto), tri hiljade (drugo) i dvije hiljade (za treće) EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, svaki kandidat može da bira da li želi da nominuje priču za nacionalni, regionalni konkurs ili oboje, a ta opcija se nudi prilikom prijave.

“Jedan kandidat se može prijaviti sa više priča. Pobjednici nacionalnih takmičenja u zemljama Zapadnog Balkana i Turske automatski postaju kandidati za regionalnu nagradu EU za istraživačko novinarstvo.

Više detalja dostupno je na linku: https://euwbmedia.com/2023/05/calls-opens-for-eu-investigative-journalism-award-2023/

