DNP: Nasilje ne smije biti sredstvo rješavanja nesuglasica

Podgorica, (MINA) – Demokratska narodna partija (DNP) najoštrije je osudila fizički napad na predsjednika opštine budva Nikolu Jovanovića i poručila da, bez obzira na političke razlike, nasilje nikada ne smije biti sredstvo rješavanja nesuglasica.

Iz DNP-a su rekli da u demokratskom društvu, politički sukobi i razmjene mišljenja moraju se odvijati u institucijama, prije svega u Skupštini, a ne na ulici.

Oni su pozvali sve političke aktere, institucije i građane da doprinesu očuvanju demokratskog dijaloga i osnovnih principa civilizovanog društva.

„Fizičko nasilje ne samo da ugrožava pojedince, već podriva temelje pravne države i političke kulture koju svi zajedno gradimo“, kaže se u saopštenju.

