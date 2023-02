Dječak povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi kod Žabljaka

Podgorica, (MINA) – Dvanaestogodišnji dječak sa Žabljaka povrijeđen je u u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u mjestu Javorje, na putu Šavnik-Žabljak.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazali su agenciji MINA da je do nezgode došlo oko 13 sati, kada je automobil oborio dječaka na kolovozu.

Dječak je transportovan u pljevaljsku bolnicu na dalji tretman.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na tom putu je zatvoren za sve kategorije vozila.

