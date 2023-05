Djeca se suočavaju sa ogromnim pritiskom i očekivanjima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK) i kompanija One, uz podršku ministarstava prosvjete i sporta i mladih, nastavili su kampanju čiji je cilj pružanje podrške djeci u suočavanju s izazovima odrastanja i podizanje svijesti o negativnim posljedicama visokih očekivanja.

Iz kompanije One i COK-a saopštili su da je danas objavljen drugi video iz serijala, u kojem se sportisti obraćaju učenicima srednjih i osnovnih škola na temu previsokih očekivanja od djece i mladih, bilo da je riječ o školi, sportu ili vannastavnim aktivnostima.

Sportska direktorica COK-a Katarina Bulatović ocijenila je da se u današnjem društvu djeca suočavaju s ogromnim pritiskom i očekivanjima, kako od sebe, tako i od okoline.

Ona je navela da kroz video olimpijci otvoreno dijele svoje lične priče o tome kako su se nosili s prevelikim očekivanjima tokom svog putovanja ka uspjehu.

Kako je dodala Bulatović, njihove riječi su iskrene, inspirativne i pružaju učenicima podršku i perspektivu.

“Kompanija One i COK vjeruju da je važno razumjeti da svako dijete ima svoj jedinstven put i da su uspjeh i sreća definisani na individualan način”, navodi se u saopštenju.

Komercijalni direktor kompanije One, Brano Đurović, kazao je da je cilj kampanje da se podigne svijest o negativnim posljedicama visokih očekivanja i doprinese stvaranju okruženja koje će podržavati djecu u njihovom razvoju, bez pritiska i stresa.

“Ovim putem, pozivamo sve roditelje, nastavnike i širu zajednicu da se pridruže našem nastojanju da se promijene percepcija i očekivanja koja se postavljaju pred djecu”, naveo je Đurović.

On je poručio da je potrebno da se podrži njihova jedinstvenost, razvijaju njihovi talente i osigura da se osjećaju prihvaćeno i podržano u svim svojim nastojanjima.

“Drugi video u kojem se proslavljeni odbojkaš Igor Vušurović, atletičarka Marija Vuković, nekadašnji vicešampion svijeta u džudou Srđan Mrvaljević, zlatne lavice Milena Raičević i Nina Bulatović obraćaju mladima je nastavak kampanje koja ima za cilj da ojača djecu i mlade ljude u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se u narednim porukama crnogorski Olimpijci baviti drugim važnim temama koje su relevantne za odrastanje i razvoj mladih.

Iz kompanije One i COK-a zahvalili su svim partnerima, medijima i školama koji podržavaju njihovu kampanju.

“Zajedno možemo stvoriti okruženje u kojem djeca rastu slobodno, razvijaju se u skladu sa svojim potencijalom i postižu vlastite definicije uspjeha,” navodi se u zajedničkom saopštenju COK-a i kompanije One.

