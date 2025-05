Direktorat za zaštitu i spašavanje spreman za požarnu sezonu

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje, sa četiri operativna vazduhoplova, novom opremom i obučenim timovima, spreman je za brzo, efikasno i profesionalno djelovanje u borbi protiv požara.

To je poručeno tokom posjete potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića objektu Direktorata za zaštitu i spašavanje u Rogamima, gdje ih je dočekao generalni direktor Miodrag Bešović sa saradnicima.

Kako su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), cilj posjete Direktoratu bio je detaljno upoznavanje sa kapacitetima te organizacione jedinice MUP-a, sa fokusom na pripreme uoči predstojeće požarne sezone, kao i sa tehničkim i materijalnim kapacitetima koji se svakodnevno koriste u zaštiti života, imovine i okoline.

U okviru posjete je, navodi se, organizovan i tehničko – taktički zbor, na kojem je predstavljena specijalizovana oprema, uključujući robotički sistem za gašenje požara i uklanjanje minsko – eksplozivnih sredstava, uz prikaz simulacije gašenja požara iz vazduha.

Bečić je kazao da sistem zaštite i spašavanja mora imati istaknuto mjesto u ukupnom bezbjednosnom sistemu države.

„Ponosan sam što je, u odnosu na početak mandata prije godinu i po, stanje kapaciteta i spremnosti za efikasan odgovor u odnosu na različite izazove drastično poboljšano“, naveo je Bečić.

On je zahvalio pripadnicima Direktorata na velikom trudu, posvećenosti, žrtvi koju podnose i riziku kojim se izlažu zajedno sa oko 650 vatrogasaca spasilaca širom Crne Gore

„Čestitam i na činjenici da ste ispunili sva mjerila na evropskom putu iz poglavlja 27 koja su u nadležnosti ovog direktorata MUP-a. Nastavljamo putem kontinuirane modernizacije, poboljšanja uslova i nabavke opreme, kao i jačanja kadrovskih kapaciteta“, naveo je Bečić.

Kako je rekao, timski duh je ključ uspjeha na svim nivoima, a posebno u sektoru bezbjednosti.

„Zato nastavljamo da nagrađujemo i uvažavano iskusne profesionalce, motivišemo nove kvalitetne mlade ljude da se priključe, a čistimo sistem od onih koji nijesu dostojni časnih uniformi crnogorskih službi”, istakao je Bečić.

Šaranović je poručio da sistem zaštite i spašavanja mora da bude jedan od prioriteta države.

On je rekao “da se suočavamo sa složenim izazovima koji ne biraju ni vrijeme ni mjesto, već dolaze iznenada i sa sobom nose rizike koji mogu da ostave drastične posljedice”.

„U MUP-u svakodnevno radimo na tome da naš sistem bude ne samo funkcionalan, već i efikasan, moderan i otporan. Zato ulažemo u opremu, obuku i kadrovske kapacitete“, poručio je Šaranović.

On je naglasio da međunarodni partneri sve jasnije prepoznaju ozbiljnost i posvećenost Crne Gore kada je riječ o toj oblasti, kao i da se izgrađuje sistem koji ne reaguje samo na krize, već im odgovara planski i unaprijed.

Tokom obilaska naglašeno je da profesionalni i operativni kapaciteti, koji su već prisutni na terenu i u administrativnim strukturama, predstavljaju čvrst temelj za izgradnju još efikasnijeg i modernijeg sistema.

Šaranović je kazao da su zatekli gotovo neoperativnu jedinicu, sa jednim ispravnim helikopterom za gašenje požara i bez osnovnih uslova za reagovanje u sezoni najvećih rizika.

„Od takvog stanja dolazimo do spremne jedinice sa četiri operativna vazduhoplova, novom opremom, obučenim timovima i uspostavljenim sistemom za brzo, efikasno i profesionalno djelovanje u borbi protiv požara”, naveo je Šaranović.

Bešović je ukazao na važnost strateškog pristupa i kontinuiranog ulaganja.

Kako je istakao, sistem zaštite i spašavanja mora biti proaktivan, a ne reaktivan.

„Naš zadatak nije samo da odgovorimo na katastrofe, već da ih predvidimo, ublažimo i budemo spremni. Svaka nova investicija u opremu, obuku i ljudske resurse predstavlja ulaganje u sigurnost građana i stabilnost države”, poručio je Bešović.

Iz MUP-a su kazali da je tokom posjete zaključeno da je preduslov za efikasan odgovor na izazove stalno unapređenje kapaciteta, saradnja svih nivoa vlasti i partnerski odnos sa međunarodnom zajednicom, uz strateško planiranje koje će osigurati dugoročnu otpornost i zaštitu građana Crne Gore.

