Dio sjednice Odbora za bezbjednost otvoriti za javnost

Podgorica, (MINA) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) zatražila je od Odbora za bezbjednost i odbranu da otvori za javnost dio sjednice na kojoj će biti raspravjano o postupcima provjera (ne)postojanja bezbjednosnih smetnji i utvrđivanja disciplinske odgovornosti u sektoru bezbjednosti.

Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj će, između ostalog, biti razmatrana informacija o postupku vršenja provjera za utvrđivanje (ne)postojanja bezbjednosnih smetnji u obavljanju bezbjednosnih poslova, zakazana je za petak.

MANS je u inicijativi tražio i da njihov predstavnik prisustvuje sjednici Odbora kako bi u svojstvu organizacije civilnog društva doprinijeli razmjeni informacija i unapređenju politika u toj oblasti.

U MANS-a smatraju da bi otvorenost tog dijela sjednice pomogla jačanju povjerenja građana u institucije, što bi morao biti jedan od ključnih ciljeva rada Skupštine Crne Gore.

MANS se, kako su kazali, godinama aktivno bavi nadzorom nad radom institucija u sektoru bezbjednosti i sprovođenja zakona, sa posebnim fokusom na integritet funkcionera, nepravilnosti u imovinskim provjerama i disciplinskoj odgovornosti.

Iz MANS-a su podsjetili da je ta NVO istraživala i javno objavljivala informacije o nizu ozbiljnih slučajeva vezanih za sumnjivo bogaćenje visokih policijskih funkcionera, koji upućuju na sistemske propuste.

“Među njima su slučajevi Zorana Lazovića, Duška Golubovića i Veselina Veljovića koje sada procesuira i Specijalno tužilaštvo”, naveli su iz MANS-a.

Kako su istakli, ta NVO otkrila je slučajeve sumnjivog bogaćenja i drugih visokih pravosudnih funkcionera koje takođe sada procesuira Specijalno tužilaštvo, a te istrage uključuju i rezultate istrage MANS-a.

“Među ovim pravosudnim funkcionerima posebno se izdvajaju Vesna Medenica i Milivoje Katnić, kao i drugi visoki funkcioneri koji su prikrili svoju imovinu, a za koje je zvanična dokumentacija do koje smo došli pokazala da je nisu mogli steći iz legalnih prihoda”, navodi se u Inicijativi MANS-a.

Dodaje se i da se MANS kontinuirano bavi istraživanjem organizovanog kriminala, sa posebnim akcentom na ulogu ili propuste institucija sistema.

“U slučaju „Balkanski ratnik“, dokumentovali smo okolnosti koje ukazuju na propuste unutar bezbjednosnih struktura, kao i potencijalnu povezanost pojedinaca iz sistema sa švercom kokaina”, rekli su iz MANS-a.

Prema njihovim riječima, višegodišnjim istraživanjem šverca cigareta otkrili su određene konkretne oblike djelovanja više kriminalnih grupa koje su imale direktne ili indirektne veze sa državnim organima, posebno policijom.

“Mnogi naši nalazi su poslužili kao osnova za određene tužilačke, pa čak i međunarodne istrage”, istakli su iz MANS-a.

Oni su pojasnili da ne traže pristup podacima koji su klasifikovani kao tajni, već učešće u dijelu rasprave koji se odnosi na normativne osnove bezbjednosnih provjera, rad nadležnih komisija, institucionalne slabosti i potrebne reforme.

Iz MANS-a su podsjetili da je njihova predstavnica, Vanja Ćalović Marković, u toku 2021. godine vodila Stručni tim Savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, koji je formirala Vlada Crne Gore.

Kako su istakli, Ćalović Marković je u tom periodu imala pristup tajnim podacima najvećeg stepena tajnosti.

“Određena saznanja iz tog perioda Ćalović Marković može shodno procjeni Odbora podijeliti sa članovima Odbora na zatvorenoj sjednici, jer se ona odnose na određene veze struktura iz policije i organizovanih kriminalnih grupa koje mogu biti od posebnog značaja za rad Odbora po ovom pitanju”, kazali su iz MANS-a.

