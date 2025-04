Dio Podgorice bez struje

Podgorica, (MINA) – Dio Podgorice ostao je bez struje zbog ispada kabla “Blok 6 B2” iz trafostanice “PG 4”, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici te kompanije, bez struje su Ruske kule i zgrada pored njih, zgrada preko puta restorana Njujork, zgrade na uglu ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske.

Struju nema ni dio naselje preko puta Bazara, dio Momišića – ulica 18. jula i dio grada preko puta Hrama.

Iz CEDIS-a su kazali da su njihove ekipe na terenu.

