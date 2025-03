Dio Herceg Novog od utorka popodne bez struje

Podgorica, (MINA) – Dio hercegnovske opštine od utorka popodne je bez struje, zbog kvara na podvodnom kablu, saopštili su iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), navodeći da se redovno napajanje očekuje u narednih par sati.

Iz CEDIS-a su rekli da je u utorak, u popodnevnim satima, došlo do prekida u napajanju električnom energijom dijela hercegnovske opštine, konkretno konzuma koji se napaja iz trafostanice 35/10 kV “Klinci”.

“Do prekida u napajanju došlo je zbog kvara na podvodnom KB 35 kV “Kumbor – Klinci””, kazali su iz te kompanije.

Oni su naveli da su njihove ekipe izašle odmah na teren kako bi otkrile uzrok kvar i pristupile sanaciji.

Iz CEDIS-a su rekli da je do kvara došlo na kablovskom spoju na granici razdvajanja kopnenog i podvodnog dijela kabla i da zato treba vremena za njegovu sanaciju.

“Naše ekipe privode radove kraju, pa se redovno napajanje električnom energijom tog konzuma očekuje u narednih par sati”, kaže se u saopštenju.

