DIK utvrdio kandidaturu Vuksanović Stanković

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) jednoglasno je utvrdila predsjedničku kandidaturu Draginje Vuksanović Stanković, koju je za predsjednicu Crne Gore predložila Socijaldemokratska partija (SDP).

Iz DIK-a je saopšteno da se utvrđivanjem kandidature stiču uslovi da kandidat odredi svog predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora.

“DIK je donijela Odluku o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili izdržavaju kaznu zatvora – za izbor Predsjednika Crne Gore na predsjedničim izborima i izvršila žrijebanje za predsjednike biračkih odbora”, kaže se na sajtu DIK-a.

Izbori za predsjednika Crne Gore zakazani su za 19. mart.

Osim Vuksanović Stanković, DIK je do sad utvrdio i kandidaturu predsjednika Nove srpske demokratije Andrije Mandića.

Kandidaturu je predao i lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, ali ona nije utvrđena jer, kako su rekli iz DIK-a, Danilović nije imao dovoljan broj validnih potpisa podrške.

Iz Pokreta Evropa sad (PES) danas su kazali da je Glavni odbor PES-a jednoglasno podržao kandidaturu Jakova Milatovića za predsjednika Crne Gore.

Demokratska partija socijalista (DPS), kako je najavljeno iz te stranke, sjutra će na sjednici Predsjedništva i Glavnog odbora izabrati kandidata za predsjedničke izbore koji ima najveće šanse za pobjedu.

Učešće na izborima najavio je i čelnik Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić.

