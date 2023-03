DIK utvrdio kandidaturu Radulovića za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) utvrdila je kandidaturu Jovana Radulovića za predsjednika Crne Gore.

Iz DIK-a su podsjetili da je Radulovća predložila Grupa birača “Jodžir do pobjede”.

Radulović je u četvrtak predao dopunu potpisa podrške građana njegovom predlogu kandidature, nakon što je DIK utvrdio da mu je nedostajalo 2.613 validnih potpisa.

DIK je u utorak potvrdio predsjedničke kandidature zamjenika predsjednika Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića i lidera Demokratske Crne Gore Alekse Bečića.

Ranije je DIK utvrdio kandidature Andrije Mandića, Draginje Vuksanović Stanković, Mila Đukanovića i Gorana Danilovića.

Predsjednički izbori biće održani 19. marta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS