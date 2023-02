DIK utvrdio kandidaturu Danilovića

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) utvrdila je danas kandidaturu lidera Ujedinjene Crne Gore Gorana Danilovića za učešće na predsjedničkim izborima 19. marta.

Rok za predaju kandidatura istekao je sinoć u ponoć.

Dik je ranije utvrdio kandidature jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović i predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.

Predsjedničke kandidature su u nedjelju predali zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad Jakov Milatović i lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

Kandidatu je predao i podgorički influenser Jovan Radulović.

