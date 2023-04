DIK: U drugom krugu glasalo 69,3 odsto birača

Podgorica, (MINA) – U drugom krugu predsjedničkih izbora glasalo je 375.853 birača, odnosno 69,33 odsto, saopštio je predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša.

On je na konferenciji za novinare rekao da procenat izlaznosti može varirati zbog toga što su pojedine opštinske izborne komisije počele prikupljanje podataka nešto prije 20 sati.

U drugom krugu učestvovali su kandidati Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović.

Glasačko pravo na izborima imalo je 542.154 građana

