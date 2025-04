DIK počinje sa direktnim prenosom sjednica uz podršku OEBS-a

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) održala je danas prvu sjednicu koja je emitovana uživo, koristeći video opremu koju je obezbijedila Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Misije, uvođenjem prenosa sjednica uživo, DIK je ispunio preporuku Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) nakon parlamentarnih izbora 2020. godine.

Iz Misije OEBS-a su podsjetili da je preporukaODIHR-a, između ostalog, sugerisala da se razmotri uživo onlajn emitovanje sjednica DIK-a i pristup medija, kako bi se povećala transparentnost i ojačalo povjerenje javnosti u rad u organa za sprovođenje izbora.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša kazao je da današnja sjednica, prva koja se javno emituje, predstavlja korak naprijed u radu Komisije.

„Otvaranjem sjednica za javnost olakšavamo i građanima, i medijima da prate rad Komisije, čime dajemo dodatni impuls transparentnosti“, rekao je Mugoša.

On je podsjetio da je DIK otvorio svoje sjednice za predstavnike medija 2023. godine.

Govoreći u ime Misije OEBS-a, nacionalni programski savjetnik u Programu za demokratizaciju Darko Brajović kazao je da je uvođenjem prenosa sjednica uživo, DIK ušao u novo poglavlje transparentnosti izbora u Crnoj Gori.

Kako je kazao, Misija je zadovoljna što je podržala tu inicijativu obezbjeđujući potrebnu video opremu kako bi se emitovanje uživo učinilo mogućim.

„Međutim, istinska zasluga pripada vama koji ste jednoglasno donijeli odluku da otvorite sjednice za javnost. Kada su izborni procesi otvoreni za javnost, ulivaju povjerenje,” rekao je Brajović.

Iz Misije OEBS-a su podsjetili da je istraživanja o percepciji i povjerenju javnosti u izborne komisije u Crnoj Gori, iz oktobra 2021. godine, pokazalo je da 87,3 odsto ispitanika vjeruje da bi, kada bi sjednice DIK-a bile javne, to ojačalo povjerenje javnosti u njihov rad i izborni proces.

„Misija OEBS-a u Crnoj Gori nastaviće da podržava organe za sprovođenje izbora u jačanju svojih kapaciteta u skladu sa obavezama OEBS-a i najboljom međunarodnom praksom“, dodaje se u saopštenju.

