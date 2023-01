Dijeliće besplatne zaštitne maske u Pljevljima, Bijelom Polju i Beranama

Podgorica, (MINA) – Montefarm će u svojim apotekama u Pljevljima, Bijelom Polju i Beranama, zbog velikog zagađenja u tim opštinama, besplatno dijeliti zaštitne maske, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz Montefarma su kazali da je prethodnih dana Agencija za zaštitu životne sredine vršila monitoring kvaliteta vazduha i ustanovila veoma visoke koncentracije zagađujućih materija PM 10 i PM 2.5 čestica, naročito u Pljevljima, Bijelom Polju i Beranama.

“Iz tog razloga Montefarm je, kao zdravstvena ustanova, odlučio da izađe u susret potrebama građana i besplatno dijeli zaštitne maske za zaštitu od štetnih čestica prilikom boravka na otvorenom”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, riječ je o četvoroslojnim maskama koje pružaju visok nivo zaštite, do 95 odsto od štetnih čestica kao i od virusa.

“Građani, naročito pacijenti koji imaju određene respiratorne smetnje, od danas mogu besplatno preuzeti maske u apotekama Montefarma u Pljevljima, Bijelom Polju i Beranama”, rekli su iz te zdravstvene ustanove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS