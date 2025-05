Dijaspora važan segment u prijateljskim odnosima Crne Gore i Turske

Podgorica, (MINA) – Dijaspora je važan segment u prijateljskim odnosima Crne Gore i Turske, poručio je ministar dijaspore Mirsad Azemović na sastanku sa zamjenikom turskog ministra vanjskih poslova, Mehmetom Kemalom Bozajem.

Iz Ministarstva dijaspore je saopšteno da se Azemović sastao sa Bozajem u Ankari, u okviru zvanične radne posjete Turskoj.

“Tokom sastanka, razmotren je širok spektar tema od zajedničkog interesa, s posebnim naglaskom na položaj i potrebe dijaspore, kao i na mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima kulture, obrazovanja, ekonomije i međusobne razmjene”, kaže se u saopštenju.

Azemović je zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Turska pruža Crnoj Gori, kao i brojnoj zajednici iseljenika porijeklom iz Crne Gore u Turskoj.

“Istakao je značaj očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta iseljenika porijeklom iz Crne Gore i poručio da je dijaspora važan segment u prijateljskim odnosima između dvije države”, navodi se u saopštenju.

Bozaj je istakao da je Turska spremna da nastavi sa pružanjem podrške aktivnostima koje doprinose boljoj integraciji i društvenoj uključenosti pripadnika dijaspore.

On je, kako je saopšteno, pozdravio inicijative koje imaju za cilj izgradnju stabilnih i dugoročnih odnosa među državama.

“Obje strane izrazile su opredijeljenost ka daljoj saradnji i održavanju redovnog političkog dijaloga, u cilju realizacije zajedničkih projekata”, rekli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS