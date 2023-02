Dijaspora se zalaže za jedinstvenog kandidata proevropskog bloka

Podgorica, (MINA) – Dijaspora se zalaže za jedinstvenog predsjedničkog kandidata proevropskog bloka ali, u slučaju da stranački organi Bošnjačke stranke (BS) odluče da ta partija ima svog kandidata, snažno podržavaju poslanicu Kenanu Strujić Harbić.

To je ocijenjeno tokom posjete delegacije BS udruženjima dijaspore u Njemačkoj, Švajcarskoj i Luksemburgu.

Kako je saopšteno iz BS, delegacija te stranke je sa državljanima Crne Gore, koji privremeno žive i rade u zemljama Zapadne Evrope, uglavnom Bošnjacima, razgovarala o aktuelnoj političkoj situaciji u državi, predsjedničkim izborima, položaju Bošnjaka i bošnjačke dijaspore u Crnoj Gori.

Na sajtu BS-a se navodi da su njihovi predstavnici sa dijasporom razgovarali i o dolazećim parlamentarnim izborima, ali i razvoju ekonomije u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na sjever države.

Poručeno je da dijaspora i BS imaju jedninstven stav kada je riječ o očuvanju evroatlantskog kursa i građanskog koncepta Crne Gore, odbrane prava dijaspore na administrativnu i svaku drugu vezu sa domovinom.

Iz BS su rekli da imaju snažnu podršku dijaspore za svoju politiku koja je u skladu sa tim principima kao i podršku za dosadašnje vođenje politike.

“Istaknuto je i da se dijaspora zalaže za jedinstvenog kandidata proevropskog bloka u Crnoj Gori”, rekli su iz BS.

Kako su kazali, u dijaspori smatraju da je to najbolja formula da proevropski predsjednički kandidat pobijedi.

“Ali je, u slučaju da se stranački organi BS donesu odluku da Bošnjačka stranka ima svog kandidata za predsjednika Crne Gore, pružena snažna podrška poslanici Kenani Strujić Harbić, jer je zaključeno da je ona kvalitetan prijedlog za tu državničku poziciju”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se i da bi prvi izbor jedne žene, i to iz reda manje brojnog naroda, za predsjednicu države bio snažan iskorak za Crnu Goru prema društvu najrazvijenijih i najdemokratskijih država Evrope i svijeta.

To bi, kako smatraju u udruženjima dijaspore, bila i važna poruka ženama i manje brojnim narodima da žive u društvu jednakih šansi za sve.

“Iz svih udruženja dijaspore sa kojima je razgovaramo, saopšteno je da će dijaspora, kao i uvijek do sada, biti čvrsto uz građansku i evropsku Crnu Goru i da Crna Gora, i ovog puta, može da računa na svoju dijasporu”, kazali su iz BS.

Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović je istakao da nema ni trunke sumnje sa će dijaspora i u ovom, za Crnu Goru važnom periodu, biti faktor koji će uticati da se točak istorije kreće prema budućnosti.

“Bez obzira što postoji jasna tendencija i ozbiljna opasnost da se Crna Gora, još jednom pobjedom retrogradnih ideologija i političkih partija koje tu ideologiju baštine ili su na nju ravnodušni, vrati u devedesete i sve ono što devesete predstavljaju”, dodao je Ibrahimović.

On je naveo da će BS, nakon još jedne analize političke situacije, javnog mnjenja, konsultacija sa glasačima i članstvom BS, ali i dijasporom, na organima stranke odlučiti o modelu učešća na predstojećim izborima za predsjednika Crne Gore.

“BS će i u narednim danima nastaviti sa intenzivnom komunikacijom sa svojim članovima, simpatizerima i glasačima u zemlji i dijaspori u cilju što boljeg donošenja političkih odluka u veoma važnom trenutku za bošnjački narod i državu Crnu Goru”, zaključio je Ibrahimović.

