DF: Želimo da se završi sa starim sistemom laži

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Demokratskog fronta u Državnoj izbornoj komisiji (DIK) se nijesu izjašnjavali o predsjedničkoj kandidaturi lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića jer u DF-u žele da završe sa starim sistemom laži i stvore novi sistem saradnje i pomirenja, kazali su iz tog političkog saveza.

Spajić je prethodno na konferenciji za medije kazao da je odluka DIK-a o odbijanju njegove kandidature pokazala da se 30 godina iza kulisa skrivala osovina lidera Demokratskog fronta (DF) i Demokratske partije socijalista.

Iz Izbornog štaba Demokratskog fronta (DF) su u reagovanju naveli da “razumiju frustraciju Spajića”.

“Ali nije DF kriv za to što je on lagao građane. Mi želimo da završimo sa starim sistemom laži i da stvorimo u Crnoj Gori novi sistem saradnje i pomirenja. Zbog toga se sinoć predstavnici DF nisu izjašnjavali o kandidaturi Spajića”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u DF-u žele da se završi sa mržnjom i stalnim međusobnim optuživanjem.

“Vrijeme je da radimo na pomirenju i izgradnji bolje budućnosti Crne Gore”, zaključili su iz izbognog štaba DF-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS