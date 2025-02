Devet kandidata za sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović utvrdio je listu prijavljenih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda, po objavljenom javnom pozivu od 3. januara ove godine.

Iz Milatovićevog kabineta su saopštili da se na javni poziv prijavilo devet kandidata – Danilo Ćupić, Duško Jovović, Mirjana Vučinić, Dejan Vukšić, Nataša Radonjić, Nikola Golubović, Jovan Kojičić, Alija Beganović i Nenad Đorđević.

„Milatović će formirati posebnu komisiju čiji će zadatak biti da utvrdi da li su prijave kandidata podnijete u skladu sa Ustavom, Zakonom o Ustavnom sudu i objavljenim javnim pozivom“, kaže se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su podsjetili da je u toku postupak izbora dvoje sudija po javnom pozivu drugog predlagača – Ustavnog odbora Skupštine, kao i da je Zakonom o Ustavnom sudu propisano da se ista osoba ne može prijaviti na javne pozive oba predlagača.

Oni su rekli da će, imajući to u vidu, posebna komisija utvrditi da li se neko od prijavljenih kandidata po javnom pozivu predsjednika Crne Gore prijavio i po javnom pozivu skupštinskog Ustavnog odbora.

„Milatović će obaviti razgovor sa svim kandidatima koji su se prijavili na javni poziv, a koji ispunjavaju uslove za izbor sudije Ustavnog suda i, na osnovu dokaza o ispunjavanju uslova za izbor i rezultata razgovora sa kandidatima, sačiniti obrazložen predlog za izbor sudije Ustavnog suda“, navodi se u saopštenju.

