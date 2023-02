Demos će glasati za četvoro sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demosa ovlastilo je poslanika te stranke Miodraga Lekića da na sjednici Skupštine u ponedjeljak glasa za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

“Upravo onako kako je Lekić glasao i prošlog puta, dakle za četiri kandidata, koja nažalost nijesu bila izabrana težnjom političkih subjekata da se ustavna kriza nastavi”, naveli su iz Demosa na Fejsbuku /Facebook/.

Iz te partije su kazali da je Predsjedništvo dalo podršku Lekiću da, kao i do sada, na javno odgovaran način, nastavi zadatke koje proističu iz statusa mandatara za sastav nove vlade.

“Ukoliko se parlamentarne stranke ne dogovore oko skorog održavanja vanrednih izbora, zadatak formiranja legitmne vlade u punom kapacitetu i sa neophodnom podrškom u parlamentu postaje još aktuelniji i hitniji, što bi zatim vodilo ka potpunoj državno-institucionalnoj stabilnosti zemlje”, rekli su iz Demosa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS