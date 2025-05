Demokrate predlažu dopunu Zakona o biračkom u spisku u cilju deblokade izbora u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Demokrata uputiće u skupštinsku proceduru Predlog Zakona o dopunama Zakona o biračkom spisku, sa ciljem deblokade izbornog procesa u Opštini Šavnik.

Iz te partije su saopštili da se tim predlogom obezbjeđuju normativne pretpostavke da na ponovnim izborima u Šavniku mogu glasati samo birači koji na dan održavanja izbora, u skladu sa važećim propisima, imaju biračko pravo.

„Odnosno, da na ponovnim izborima za izbor odbornika ne mogu glasati birači koji su od dana zaključenja biračkog spiska pa do dana održavanja ponovnih izbora odjavili prebivalište u opštini u kojoj se održavaju izbori“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da ne mogu glasati ni birači kojima je od nadležnog organa državne uprave u tom periodu doneseno pravosnažno rješenje o odjavi prebivališta u Šavniku.

„Time se onemogućava praksa fiktivnih prijava prebivališta u cilju izbornog inženjeringa, koja je naročito došla do izražaja u Opštini Šavnik i rezultirala višegodišnjom blokadom lokalnog izbornog procesa“, naveli su iz Kluba poslanika Demokrata.

Predlog će, kako su kazali, biti upućen po hitnom postupku, imajući u vidu da ni nakon više od dvije godine izbori u Šavniku nijesu završeni, a da odbornici Skupštine opštine (SO) Šavnik, izabrani 27. maja 2018. godine, tu funkciju nastavljaju da vrše dvije i po godine nakon isteka četvorogodišnjeg mandata SO.

„Demokrate ovim zakonskim rješenjem žele da doprinesu punom poštovanju izborne volje građana i očuvanju integriteta izbornog sistema, a sve u cilju obezbjeđenja zakonitog sprovođenja izbornog procesa na ponovnim izborima, odnosno da na tim izborima glasaju samo birači koji imaju biračko pravo u opštini u kojoj se sprovode izbori“, kaže se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika Demokrata su pozvali sve poslaničke klubove da podrže taj predlog.

“I tako pokažu spremnost da se na zakonit način konačno sprovedu izbori u Šavniku”, dodaje se u saopštenju.

