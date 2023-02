Demokrate predale kandidaturu Bečića

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Demokratske Crne Gore predali su večeras Državnoj izbornoj komisiji (DIK) predsjedničku kandidaturu lidera te stranke Alekse Bečića.

Funkcioner Demokrata Nikola Rovčanin kazao da predaju svu potrebnu dokumentaciju i preko 50 odsto više od broja potrebnih potpisa.

On je naveo da je Bečić pobjednički kandidat.

Rok za predaju predsjedničkih kandidatura ističe u ponoć.

DIK je do sada utvrdio kandidature jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović Stanković i predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.

