Demokrate: Odbor što prije da razmatra Predlog zakona o biračkom spisku

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crne Gora uputila je urgenciju Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu da Predlog zakona o dopunama Zakona o biračkom spisku uvrsti kao prioritetnu tačku dnevnog reda naredne sjednice.

Iz Demokrata su kazali da su u utorak i formalno poslali urgenciju Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu da što prije razmatra Predlog zakona o biračkom spisku.

Oni su naveli da, s obzirom na to da je Predlog zakona uvršten na dnevni red četvrte sjednice Skupštine, smatraju da je od ključne važnosti da on bude razmatran pred Odborom po hitnom postupku.

„Pozivamo Odbor da uvaži značaj ovog Predloga zakona, posebno u kontekstu deblokade izbornog procesa u opštini Šavnik, i da ga uvrsti kao prioritetnu tačku dnevnog reda naredne sjednice”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je usvajanje tog zakonskog rješenja, u najkraćem mogućem roku, od suštinske važnosti za osiguranje zakonitosti i regularnosti izbornog procesa.

Iz Demokrata su ranije saopštili da se predloženim rješenjem precizira da na ponovljenim izborima mogu glasati samo birači koji su zadržali prebivalište u opštini Šavnik od dana zaključenja biračkog spiska do dana izbora.

