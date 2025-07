Đeljošaj: Odnos prema vrijednostima pokazuje se ponašanjem

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i danas se ponio gospodski, ocijenio je potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj, navodeći da se odnos prema vrijednostima pokazuje ponašanjem.

Dio građana okupljenih ispred spomenika Partizanu borcu na Gorici spriječio je danas Mujovića da održi govor u okviru obilježavanja Dana državnosti koje je organizovao Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata.

Đeljošaj je u izjavi dostavljenoj medijima naveo da se Mujović ponio gospodski, da je mirno i dostojanstveno otišao „a buku ostavio iza sebe“.

„Buka nije bila upućena lično Saši, on je danas predstavljao Glavni grad Crne Gore, i ovakav odnos protestanata prema njemu predstavlja odnos prema Podgorici kao Glavnom gradu države Crne Gore“, kazao je Đeljošaj.

On je istakao da se odnos prema vrijednostima pokazuje ponašanjem.

„Čestitam 13. jul, dan koji podsjeća na bunt i ustanak, vrijednosti koje su duboko ukorijenjene u kraju iz kojeg potičem. To smo pokazali i 1878, 6. aprila 1911. i 15. decembra 1945. godine“, naveo je Đeljošaj.

