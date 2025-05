Đeljošaj: Neistina je da sam osuđen

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj kazao je da nije istina da je osuđen i da ne postoji nijedna pravosnažna presuda za bilo koji proces protiv njega.

U presudi Osnovnog suda u Podgorici zaključeno je da je Đeljošaj u više navrata klevetao novinara Danila Ajkovića u decembru 2022. godine, tvrdeći da Ajković radi po nalogu i da za lažne priloge uzima novac.

Đeljošaj je u reagovanju naveo da želi odlučno da demantuje neistinite informacije objavljene u medijima da je osuđen.

“Sve medije, koji su objavili lažnu informaciju, pozivam da postupe profesionalno i u skladu sa zakonom i Ustavom i isprave objavljene neistine”, rekao je Đeljošaj.

On je kazao da se tačno zna šta znači i kada je neko osuđen, “bez pritiska koji se ovim putem vrši na sud”.

“Ne postoji nijedna pravosnažna presuda za bilo koji proces ikada protiv mene. Ukoliko se ogluše i ne postupe profesionalno i zakonito, podnijeću tužbu protiv svih njih”, navodi se u reagovanju Đeljošaja.

