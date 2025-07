Delegacija Vlade danas na obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović predvodiće danas delegaciju Vlade Crne Gore na obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Komemoracijom u Memorijalnom centru u Potočarima danas će biti obilježena 30. godišnjica genocida u Srebrenici.

U delegaciji Vlade Crne Gore biće ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić i javnih radova Majda Adžović, ministri javne uprave Maraš Dukaj, energetike i rudarstva Admir Šahmanović, socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić.

U delegaciji će, kako su naveli iz Ministarstva vanjskih poslova, biti i ministri dijaspore Mirsad Azemović, ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, kao i ministar bez portfelja Milutin Butorović.

Na obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici ispred Vlade Crne Gore biće još i državni sekretar Ministarstva javne uprave Naim Gjokaj, državni sekretar i vršilac dužnosti sekretara Ministarstva energetike i rudarstva, Dino Tutundžić i Mirsad Ćatović.

