Darko Vujović novi načelnik odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije

Podgorica, (MINA) – Darko Vujović je novi načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) dodajući da je Vujović profesionalac sa bogatom radnom biografijom u oblasti bezbjednosti.

Iz MUP-a su naveli da je Vujović završio kriminalistiku na Višoj školi unutrašnjih poslova u Beogradu 1999. godine, kao i da je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu 2009.

On je, kako se navodi u saopštenju, karijeru je započeo 1999. godine kao inspektor u Centru bezbjednosti Podgorica, da bi od 2003. do 2006. obavljao funkciju zamjenika komandira stanice policije.

Iz MUP-a su kazali da je Vujović od 2006. do 2018. bio na poziciji zamjenika rukovodioca i kasnije načelnika Jedinice za zaštitu svjedoka, kao i da je od 2018. do 2021. radio kao pomoćnik direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

“Od 2021. obavljao je dužnost glavnog inspektora – savjetnika za bezbjednost ministra unutrašnjih poslova”, rekli su iz MUP-a.

