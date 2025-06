Danska podržava proširenje EU zasnovano na rezultatima

Podgorica, (MINA) – Danska snažno podržava ambicije Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji (EU) i nastaviće da se zalaže za proširenje zasnovano na zaslugama i rezultatima, rekla je predsjednica parlamentarnog Odbora za Evropu Danske, Brižit Klintskov Jerkel.

Ona je danas razgovarala sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Crne Gore, Ervinom Ibrahimovićem, koji boravi u Kopenhagenu.

U fokusu razgovora, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), bila je dinamika evropskih integracija u kontekstu predstojećeg danskog predsjedavanja Savjetom EU u drugoj polovini ove godine.

Jerkel je, kako se navodi, ukazala na važnost očuvanja i jačanja regionalne stabilnosti i zajedničke evropske bezbjednosti.

Govoreći o temama koje će biti u fokusu danskog predsjedavanja Savjetom EU, Jerkel je naglasila da će i politika proširenja biti na agendi.

“Danska snažno podržava vaše ambicije na putu ka EU i nastavićemo da se zalažemo za proširenje zasnovano na zaslugama i rezultatima”, poručila je Jerkel.

Ibrahimović je, kako se navodi, istakao odlučnost Crne Gore da ispuni sva mjerila tokom narednih mjeseci, čime bi se stvorili uslovi da država bude spremna za članstvo do 2028.

“Ulazak Crne Gore u EU nije samo dobra vijest za našu državu, već i za cijeli region, jer bismo time poslali poruku da je politika proširenja živa i važnija nego ikada” naglasio je Ibrahimović.

On je ocijenio da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana strateški cilj, ali i logičan ishod zajedničke vizije stabilnije i otpornije Evrope.

“Cijenimo kontinuiranu podršku Danske politici proširenja EU i vjerujemo da će predstojeće predsjedavanje biti dodatna prilika za još snažniji zamah u pregovaračkom procesu”, naveo je Ibrahimović.

Sagovornici su, kako su naveli iz MVP, razmijenili mišljenja i o načinima unaprjeđenja bilateralnih veza, saglasivši se da turizam, ekonomija i zaštita životne sredine pružaju izuzetne potencijale za produbljivanje saradnje, čemu će, kako su naglasili, poseban doprinos dati novootvorena Ambasada Crne Gore u Kopenhagenu.

Navodi se da je bilo riječi i o zajedničkim ciljevima i inicijativama u okviru NATO-a, u odgovoru na rastuće bezbjednosne izazove na geopolitičkom planu.

