Danilović nema dovoljno validnih potpisa podrške

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) utvrdila je da kandidat Ujedinjene Crne Gore za predsjedničke izbore Goran Danilović nema dovoljan broj validnih potpisa podrške.

Kako prenosi Portal RTCG, utvrđeno je da nedostaje 2.269 validnih potpisa i da nijesu ispunjeni uslovi za prihvatanje kandidature.

DIK je jednoglasno predložila da Ujedinjena Crna Gora, u roku od 48 sati, dostavi novih 2.269 potpisa i da se uklone nedostaci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS