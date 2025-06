Dani dijaspore ove godine u šest opština

Podgorica, (MINA) – Dani dijaspore ove godine će, u skladu sa novim konceptom proslave, biti održani u šest crnogorskih opština, saopšteno je iz Ministarstva dijaspore.

Navodi se da će Dani dijaspore biti organizovani u Gusinju, Plavu, Beranama, Petnjici, Rožajama i Ulcinju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva dijaspore, resorni ministar Mirsad Azemović i predsjednik Opštine Rožaje Rahman Husović potpisali su Sporazum o organizaciji manifestacije Dani dijaspore u tom gradu.

“Od ove godine kreće novi koncept proslave Dana dijaspore, a osim u Rožajama, Dani dijaspore će biti organizovani i u opštinama koje su u komunikaciji sa Ministarstom dijaspore iskazale interesovanje za organizovanje ove manifestacije”, kaže se u saopštenju.

Azemović je, tokom radne posjete Rožajama, istakao značaj takvih inicijativa u jačanju veza između matice i dijaspore i zahvalio lokalnoj samoupravi na otvorenosti i spremnosti da bude domaćin manifestacije od posebnog značaja za građane koji žive i rade u inostranstvu.

„Rožaje ima snažnu dijasporu koja daje veliki doprinos razvoju Crne Gore. Dani dijaspore će biti prilika da se ti ljudi dodatno povežu sa svojim krajem, ali i da se zajednički osnaže kontakti, razmijene ideje i podstakne saradnja“, poručio je Azemović.

Husović je kazao da je zadovoljan zbog potpisanog sporazuma i naglasio da će ta manifestacija imati veliki kulturni, društveni i ekonomski značaj za lokalnu zajednicu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva dijaspore, organizacija Dana dijaspore planirana je za drugu polovinu jula i početak avgusta.

