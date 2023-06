Danas protest zbog ocjenjivanja i vrednovanja maturskog ispita

Podgorica, (MINA) – Protest zbog ocjenjivanja i vrednovanja maturskog ispita za gimnazije i stručne škole, biće održan danas u Podgorici ispred Ministarstva prosvjete.

U saopštenju objavljenom sa sajtu Udruženje Roditelji, navodi se da protest organizuju prosvjetni radnici okupljeni u strukovnim udruženjima i nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, posebno djece, mladih i roditelja.

Navodi se da će protestu prisustvovati i članovi Komisije za ocjenjivanje maturskog ispita CSBH jezika i književnosti Ispitnog centra, koja je utvrdila nepravilnosti.

Organizatori su kazali da protestom žele da poruče da ne pristaju da prepisivanje postane pravilo.

“Protestom insistiramo na tome da se hitno ispitaju postupci nadležnih i tražimo društvo znanja”, kaže se u saopštenju.

Organizatori su najavili da će glavnom upravnom inspektoru i Vrhovnom državnom tužilaštvu dostaviti zahtjev da se ispita postupanje Ministarstva prosvjete, Državne komisije za maturski ispit, uprava škola, kao i Ispitnog centra koji je naložio angažovanje novih ocjenjivača, odnosno cjelokupan postupak ocjenjivanja i vrednovanja maturskog i stručnog ispita.

“Od Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama i Ministarstva prosvjete tražimo da hitno saopšte ko je odgovoran za propuste u organizaciji i grubo kršenje nadležnosti pri eksternoj provjeri znanja učenika devetog razreda osnovne škole iz matematike, koja je trebalo da bude održana 20. aprila”, navodi se u saopštenju.

Organizatori su rekli da su svjesni da su propusti u organizaciji eskterne provjere znanja i maturskog ispita postojali i do sada, ali da su ove godine dostigli vrhunac.

“To što su se dešavali prethodnih godina ne umanjuje posljedice ovogodišnjeg postupanja i nereagovanje na očigledno prepisivanje, kojim se šalje opasno loša poruka savjesnoj djeci, mladima, njihovim nastavnicima i roditeljima”, rekli su organizatori.

Oni su kazali da će, s obzirom na aktuelnu političku situaciju i predstojeće konstituisanje vlasti, predloge u vezi sa organizacijom eksterne i maturske provjere znanja učenika, kao i sistema ocjenjivanja i unapređenja sistema obrazovanja, dostaviti naknadno novom rukovodstvu Ministarstva prosvjete.

