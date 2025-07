Danas protest prosvjetnih radnika

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete (SPCG) organizovaće danas protest ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, povodom novog obračuna zarada kojim će primanja dijelu prosvjetnih radnika biti umanjena.

Predsjednik SPCG Radomir Božović saopštio je da se protest organizuje u cilju odbrane prava iz Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast prosvjete.

“Koja prijete da budu urušena usljed namjere Vlade Crne Gore da novim obračunom zarada, koji nije u skladu sa članom 22 GKU, umanji zarade značajnom broju zaposlenih u prosvjeti”, naveo je Božović.

SPCG će, kako je rekao, tokom protesta uputiti apel premijeru Milojku Spajiću, ministru finansija Novici Vukoviću i ministarki prosvjete, nauke i inovacija Anđeli Jakšić Stojanović da se jedino socijalnim dijalogom i kompromisom može naći rješenje prihvatljivo za sve.

Iz Ministarstva finansija ranije su kazali da cilj centralizovanog obračuna zarada nije smanjenje plata zaposlenima u prosvjeti, već dosljedno poštovanje zakona i uvođenje principa jednaka zarada za jednak rad.

