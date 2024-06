Danas lokalni izbori u Andrijevici

Podgorica, (MINA) – Lokalni izbori u Andrijevici, na kojima učestvuje sedam izbornih lista, održavaju se danas.

Biračka mjesta otvorena su u sedam sati, a biće zatvorena večeras u 20 sati.

U izbornoj trci učestvuju koalicija “Socijalistička narodna partija – Demokrate – Odvažno. Odlučno. Odgovorno – Andrijevica se pita”, “Ujedinjena Crna Gora – za našu Andrijevicu” i “Pokret Evropa sad – nova šansa za Andrijevicu – dr Dragana Vučević”.

Na izborima u Andrijevici učestvuje i koalicija “Za budućnost Andrijevice”, koju čine Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Prava Crna Gora i Slobodna Crna Gora.

U izbornoj trci su i dvije grupe građana “Za budućnost naše djece – Andrijevica” i “Vasojevićki pokret ujedinjenja – Vesko Raketić”, kao i lista “Andrijevica može bolje” Demokratske partije socijalista koju predvodi Srđan Mašović.

Biračko pravo u toj opštini ima 3.827 građana, koji će moći da glasaju na 23 biračka mjesta.

Lokalni izbori u Andrijevici raspisani su nakon što je Vlada uvela prinudnu upravu.

