Danas Kongres DPS-a

Podgorica, (MINA) – Deseti Kongres Demokratske partije socijalista (DPS) biće održan danas, u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici.

Na Kongresu će za poziciju počasnog predsjednika DPS-a biti predložen bivši lider te stranke Milo Đukanović.

DPS će na Kongresu birati i novi sastav Glavnog odbora (GO).

Lider te partije Danijel Živković kazao je da će Kongresu prisustvovati 588 delegata, koji će glasati predložene kandidate elektronskim putem.

On je rekao da, nakon izbora novog saziva GO, predsjednik partije na prvoj narednoj sjednici predlaže novi sastav Predsjedništva, a potom i novoizabranom Predsjedništvu predlaže sastav generalnog sekretarijata – generalnog sekretara, političkog direktora, poslovnog direktora i portparola.

„Ovim će ujedno biti i zaokružen proces četvorogodišnje reforme DPS-a, koji je započet na Devetom kongresu“, kazao je Živković Vijestima.

Očekuje se da na Kongresu bude usvojen i novi partijski statut.

Kongres DPS-a prvobitno je bio zakazan za 25. januar, ali je datum održavanja pomjeren zbog tragedije na Cetinju.

Kongresu je prethodilo više stranačkih tribina, koje su održane u više crnogorskih gradova.

