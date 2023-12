Danas Kongres Demokratske Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Kongres Demokratske Crne Gore, na kojem će biti izabrani predsjednik te partije i Glavni odbor, biće održan danas u Danilovgradu.

Demokrate su saopštile da će više od 1,8 hiljada učesnika Kongresa birati i Statutarnu komisiju i Nadzorni odbor.

Kako su naveli iz te partije, Kongres će u Glavni odbor, koji će imati 125 članova, izabrari više od 50 odsto novih lica, 80 odsto visokoškolaca, 43 odsto mladih i 33 odsto žena.

„Danas će se Kongres izjasniti o izvještajima o radu svih organa partije, uključujući i predsjednika Demokrata“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se treći po redu redovni Kongres Demokratske Crne Gore održava pod sloganom “Čista posla” i da će biti prisutan veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva.

