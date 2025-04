Danas drugi meč finalne serije

Podgorica, (MINA) – Finalna serija EPCG Superlige, između odbojkaša Budućnost Volleya i Budve, biće nastavljena danas duelom u dvorani Morača.

Budva je prvi međusobni duel pred svojim navijačima 3:0 i najavila borbu za sedmu uzastopnu šampionsku titulu.

Početak meča zakazan je za 19 sati. U finalu se igra na tri pobjede.

