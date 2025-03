Danas besplatno testiranje na HIV

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) organizovaće danas akciju dobrovoljnog savjetovanja i testiranja na HIV, u okviru obilježavanja Nacionalnog dana testiranja na tu infekciju.

Iz IJZ-a su podsjetili da je na njihovu inicijativu Ministarstvo zdravlja 2023. godine proglasilo 4. mart za Nacionalni dan testiranja na HIV.

„Obilježavanje tog datuma se sprovodi sa ciljem ukazivanja na značaj testiranja na HIV i ohrabrivanja građana da se testiraju, što ranije saznaju svoj HIV status i uključe u liječenje“, kazali su iz IJZ-a.

Oni su objasnili da će akcija dobrovoljnog savjetovanja i testiranja biti održana u prostorijama Savjetovališta za HIV u Institutu, od osam do 20 sati.

Kako su iz IJZ-a, testiranje je besplatno, nije potreban uput ni zdravstvena knjižica, a koriste se brzi testovi i rezultati su gotovi za najviše pola sata.

Dodaje se da Savjetovalište za HIV IJZ, osim testiranja na HIV brzim testovima iz oralne tečnosti i krvi, nudi i testiranje brzim testovima na hepatitis B, hepatitis C i sifilis.

Iz IJZ su rekli da, u cilju promovisanja i obilježavanja ovog dana, Savjetovalište za HIV, u saradnji sa organizacijama koje pružaju usluge ranjivim populacijama, nudi testiranje na HIV, hepatitis B i C, kao i sifilis.

Kako se navodi, danas će testiranje biti organizovano u Kući zdravlja od 16 do 20 sati, u srijedu u Juventasu od 17 do 21 sat, u četvrtak u CAZAS-u, a u petak ponovo u Juventasu.

Iz IJZ-a su kazali da je planirano testiranje na HIV brzim testovima oralne tečnosti i iz krvi.

„Osim ovih testova, zainteresovani se mogu testirati i na hepatitis B, hepatitis C i sifilis (ovi testovi koriste kapilarnu krv kao uzorak za testiranje)“, naveli su iz IJZ-a.

Oni su naglasili da, da bi rezultat oralnog testa bio validan, osoba koja se testira najmanje 15 minuta prije testiranja ne smije da jede, pije, koristi žvakaću gumu ili puši.

U saopštenju se ističe da je testiranje na HIV čin brige o sebi i drugima i ključno za okončanje epidemije HIV-a.

Iz IJZ-a su naglasili da je jedini način da se utvrdi da li neko ima HIV testiranje, koje omogućava rano otkrivanje infekcije, rano započinjanje liječenja i dobar kvalitet života.

„Ako se HIV infekcija otkrije na vrijeme, u ranijem stadijumu, i ako se odmah započne sa liječenjem, osoba inficirana HIV-om može imati dug i kvalitetan život“, naveli su iz IJZ-a.

Kako su kazali, antiretrovirusni ljekovi dovode do smanjenja količine virusa ispod nivoa detekcije, što sprečava prenošenje virusa na zdrave osobe.

