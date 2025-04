Dal Mas: Proširenje važno za jačanje stabilnosti Evrope

Podgorica, (MINA) – Ulazak država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU) doprinio bi jačanju stabilnosti Evrope, poručio je generalni sekretar Centralnoevropske inicijative (CEI) Franko Dal Mas na sastanku sa ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ibrahimović je danas primio Dal Masa, sa kojim je razgovarao o značaju proširenja EU za stabilnost Evrope, kao i o važnosti pristupanja država Zapadnog Balkana EU.

Dal Mas je rekao da je EU integracija regiona ključni cilj CEI, uz jačanje međudržavne saradnje.

On je, kako je saopšteno, naglasio važnost jedinstva u suočavanju sa kompleksnim izazovima u Evropi i pohvalio rezultate Crne Gore u reformskom procesu.

“Ulazak Zapadnog Balkana u EU doprinio bi stabilnosti Evrope. Cijenimo napore Crne Gore na putu ka EU i želimo da, kao lider EU integracije u regionu, postane dio Unije do 2028. godine”, poručio je Dal Mas.

Ibrahimović je čestitao Dal Masu stupanje na dužnost i istakao da je izbor Crne Gore za jednu od prvih nastupnih posjeta potvrda snažnog doprinosa države radu CEI, kao i uspješnih rezultata u procesu pristupanja EU.

On je naglasio da CEI, kao najstarija regionalna inicijativa, predstavlja važan faktor za ubrzanje procesa pristupanja Uniji, kao i da je jačanje njenih kapaciteta kompatibilno sa jačanjem globalne uloge Evrope.

„U kontekstu strateškog značaja članstva u EU, ministar je ukazao na opasnost od hibridnih prijetnji i uticaja trećih strana“, navodi se u saopštenju.

Kako je istakao Ibrahimović, ulazak Crne Gore u EU bio bi snažan signal posvećenosti zajedničkim vrijednostima i evropskoj budućnosti regiona.

“Umjesto da naš region bude pogodno tlo za destabilizirajuće faktore, ulaskom Crne Gore u EU poslali bismo poruku da dijelimo iste vrijednosti i da je Zapadni Balkan spreman da bude dio evropske porodice“, ocijenio je Ibrahimović.

Iz MVP su rekli da je obostrano ocijenjeno da dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja predstavljaju temelj stabilnosti i prosperiteta, kao i ključni element evropske perspektive regiona.

