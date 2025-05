Čvrsto savezništvo sa Grčkom u okviru NATO-a

Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Grčke tradicionalno su prijateljski, a karakteriše ih i čvrsto savezništvo u okviru NATO-a, što je od posebne važnosti u kontekstu savremenih geopolitičkih izazova.

To je kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u razgovoru sa predsjednikom Grčke Konstantinosom Tasulasom, na marginama Samita Evropske političke zajednice u Tirani.

Milatović je, na društvenoj mreži X, naveo da je sa Tasulasom razgovarao na temu tradicionalno prijateljskih odnosa između dvije države, kao i zajedničke posvećenosti evropskim vrijednostima i stabilnosti regiona Zapadnog Balkana.

“Zahvalio sam Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Crne Gore, podsjetivši na značaj Solunske deklaracije iz 2003. godine, koja je postavila temelje evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana”, rekao je Milatović.

On je naglasio da Crna Gora ostaje posvećena sprovođenju reformi s ciljem uspješnog završetka pregovaračkog procesa i članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine.

“Tokom sastanka ocijenjeno je da odnose naših zemalja karakteriše i čvrsto savezništvo u okviru NATO-a, što je od posebne važnosti u kontekstu savremenih geopolitičkih izazova”, kazao je Milatović.

On je dodao da je Tasulasa pozvao da posjeti Crnu Goru.

