Ćupić: Nema istinske volje da se izađe iz VD stanja u Vrhovnom sudu

Podgorica, (MINA) – Samo stabilan i efikasan pravosudni sistem može garantovati dalji napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji (EU), poručio je koordinator programa u Građanskoj alijansi Pavle Ćupić, ocjenjujući da ne postoji istinska volja da se izađe iz VD stanja u Vrhovnom sudu.

Kako je kazao Ćupić, to što nije uspio ni osmi pokušaj da bude izabran predsjednik Vrhovnog suda, produbilo je pravni vakum u kom se nalazi hijerarhijski najviši sud u državi.

“Krajnje je zabrinjavajuće što je, tokom glasanja, pet sudija predalo nevažeće listiće, odnosno nijesu se opredijelili za bilo kojeg od dva predložena kandidata”, rekao je Ćupić Agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, uprkos potezu koji zasigurno ima negativan uticaj na evropski put države, crnogorska javnost nije dobila jasno objašnjenje zašto sudije nijesu dale glas jednom od kandidata i zašto ponuđena imena ne zaslužuju njihovu formalnu podršku.

Ćupić je naveo da nepostojanje predsjednika Vrhovnog suda u punom mandatu predstavlja ozbiljan problem za pravosudni sistem Crne Gore.

“A uzimajući u obzir da je aktuelna vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda izabrana još u septembru 2021. godine, postoji jasan javni trag koji ukazuje da nema istinske volje za izlazak iz VD stanja”, smatra Ćupić.

On je rekao da je djelovanje u prethodnom periodu u kojem, kako je naveo, interes građana očigledno nije bio primarna kategorija, kreiralo brojne opasnosti po funkcionisanje Vrhovnog suda.

“Pa, osim otežanog donošenja ključnih odluka, novonastala situacija može proizvesti rast nepovjerenja u pravosudne institucije”, dodao je Ćupić.

On je podsjetio na to da EU u kontinuitetu naglašava važnost nezavisnog, efikasnog i transparentnog pravosudnog sistema, kao jednog od ključnih uslova za napredovanje u pregovorima o pristupanju.

“Zato je logično da Vrhovni sud bez predsjednika u punom mandatu neće biti institucija za primjer, kada govorimo o poglavljima 23 i 24”, rekao je Ćupić.

On je pozvao sve relevantne adrese da hitno pronađu rješenje za taj problem i osiguraju izbor predsjednika Vrhovnog suda.

“Jer samo stabilan i efikasan pravosudni sistem može garantovati dalji napredak Crne Gore na EU putu”, poručio je Ćupić.

