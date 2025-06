Ćulafić: Proizvođači novom uredbom preuzimaju odgovornost za otpad

Podgorica, (MINA) – Vlada je usvojila uredbu o bližim uslovima sprovođenja programa proširene odgovornosti proizvođača proizvoda koji nakon upotrebe postaju otpad, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je rekao da je proširena odgovornost proizvođača definisana kao obaveza proizvođača koji stavlja na tržište Crne Gore vozila, baterije i akumulatore, električnu i elektronsku opremu, gume, ambalažu, plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadrži plastiku, da uspostavi program proširene odgovornosti proizvođača.

Ćulafić je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, dodao da je na taj način proizvođač obavezan da obezbijedi finansijska i organizaciona odgovornost za upravljanje otpadom, fazom ili fazama upravljanja otpadom u životnom ciklusu proizvoda.

Prema njegovim riječima, od navedenih vrsta proizvoda nastaju posebne vrste otpada čije sakupljanje nije adekvatno riješeno na teritoriji Crne Gore, čime se na taj način gubi od otpada kao značajnog resursa.

“Usvajanjem ovog akta omogućiće se pravna pretpostavka za realizaciju postavljenih ciljeva koji se odnose na posebne vrste otpada”, naveo je Ćulafić.

On je dodao da će se omogućiti i zadovoljenje potreba korisnika usluga upravljanja otpadom, od samog građanina kao pojedinca u sistemu, pa sve do pravnih lica koja generišu otpad, odnosno fizičkih i pravnih lica koja su zaposlena i obavljaju poslove upravljanja otpadom.

Tim aktom se, kako je dodao, podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

U saopštenju se navodi da je Zakonom o upravljanju otpadom definisano da proizvođač/uvoznik može samostalno da osnuje sistem, može da se udruži ili da nekome povjeri svoje obaveze što za posljedicu ima formiranje novih pravnih subjekata.

