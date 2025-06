Ćulafić pozvao građane da poštuju zabranu paljenja vatre na otvorenom

Podgorica, (MINA) – Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćualfić pozvao je građane da poštuju zabranu paljenja vatre na otvorenom, navodeći da to nije administrativni čin, već konkretna mjera za zaštitu prirode.

Ćulafić je rekao da će Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, u saradnji sa svim relevantnim institucijama, pažljivo pratiti stanje na terenu i da će biti dio rješenja.

“Pod naletima sve intenzivnijih toplotnih talasa, Crna Gora ponovo stoji pred izazovom koji nije samo bezbjednosni, već i ekološki”, kazao je Ćulafić.

On je podsjetio da ljeti i najmanja iskra može biti dovoljna da se desi katastrofa i da se izgube šume koje su rasle decenijama, domovi brojnih vrsta i mir sela i gradova.

“Pozivam sve građane da poštuju zabranu paljenja vatre na otvorenom koju je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova”, naveo je Ćulafić.

Kako je istakao, ta zabrana nije administrativni čin, već konkretna mjera za zaštitu najvrijednijeg resursa – prirode.

“Nepoštovanjem ovih mjera, rizikujemo da izgubimo mnogo više od šumskih površina, gubimo kiseonik, prirodne filtere vazduha, staništa za divlje vrste, ali i osjećaj sigurnosti”, naglasio je Ćulafić.

Kako je naveo, ako već ne možemo da utičemo na vremenske prilike, možemo na sopstveno ponašanje.

“Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će, u saradnji sa svim relevantnim institucijama, pažljivo pratiti stanje na terenu i biti dio rješenja”, istakao je Ćulafić.

On je dodao da prava zaštita počinje tamo gdje se donosi odluka da se vatra ne pali i da se okolina čisti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS